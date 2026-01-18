Неделя завершится магнитной бурей: насколько сильно будет штормить 18 января

На Земле продолжается магнитная буря.

Магнитная буря, которая началась накануне, продлится и сегодня, 18 января. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным синоптиков космической погоды, магнитная буря будет уровня G1 или G2, т.е. слабая или умеренная магнитная буря.

О том, что сегодня геомагнитное поле будет неспокойным, свидетельствуют также данные meteoagent. По прогнозу, Кр-индекс, который показывает силу магнитной бури, достигнет практически 5. Это также свидетельсвтует о магнитной буре.

Магнитные бури - как защитить организм

В ближайшие дни Земля будет находиться под влиянием магнитных бурь, вызванных повышенной солнечной активностью. Потоки заряженных частиц, достигая магнитосферы планеты, могут вызывать её возмущения, что отражается на самочувствии людей и работе техники. Чаще всего в такие периоды метеочувствительные люди жалуются на головные боли, слабость, перепады артериального давления и нарушения сна. Возможны также сбои в работе спутниковых систем и радиосвязи.

Специалисты советуют в дни магнитных бурь снижать физические и эмоциональные нагрузки, больше отдыхать, соблюдать водный баланс и проводить время на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями следует особенно внимательно относиться к своему состоянию.

