В августе министр обороны Рф Сергей Шойгу предложил построить в Сибири новые города.

Почти половина россиян готова так или иначе переехать в Сибирь.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, передает "Русский Репортер".

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири новые города. Переселиться туда на определенных условиях готовы 41% респондентов, 7% участников опроса готовы ехать туда без каких-либо условий, а 51% респондентов заявили, что не хотят жить в таких городах.

В самой Сибири за переезд высказалось 16 % опрошенных, а категорически против - 32 %.

Среди оснований для переезда россияне называют: 29% - условия, при которых им гарантируют работу и зарплату в 2-3 раза выше, чем сейчас; 12% - подъемные свыше 1 миллиона рублей; 11% - комфортные условия жизни и развитую инфраструктуру.

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Среди причин, по которым люди не готовы жить в новых сибирских городах: 44% - плохой климат; 31% - слишком далекое географическое положение; 28% - нежелание менять нынешнее место жительства.

Напомним, о строительстве новых городов Сергей Шойгу рассказал в августе 2021 года. Он выступил с инициативой на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. По предположениям министра, новые места станут научно-промышленными и экономическими центрами.

Сибирь - справка УНИАН

Площадь Сибири составляет около 10 миллионов квадратных километров, протяжённость с запада на восток - 7500 километров, с севера на юг - 3500 километров.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Сибири проживало 37457480 человек, то есть около 25,6 % от общего населения России.

Автор: Денис Прядко