Актриса встречается с рэпером, который на четыре года младше.

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс обнародовала в социальной сети Instagram новый снимок.

На фото она позирует в черном полупрозрачном платье, которое едва прикрывает ее интимные места. Также под такой наряд она подобрала темные босоножки на высоком каблуке.

Рядом с Меган на фото стоит ее 31-летний бойфренд, которого актриса старше на четыре года. Machine Gun Kelly предстал в черном костюме и белой рубашке, пуговицы на которой решил не застегивать.

"Эта метла для меня", - подписала снимок Фокс.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly: история любви

Пара познакомилась на съемках одного из фильмов. По их словам, это была любовь с первого взгляда

Артисты начали встречаться еще тогда, когда Фокс была замужем за Брайаном Остином Грином

Вскоре Меган подала на развод и решила строить отношения с Колсоном (настоящая фамилия рэпера, - УНИАН)

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Автор: Диана Могилевич