В происходящем в России с ее авиацией нет ничего нового и удивительного, отметил обозреватель.

Любой российский гражданский или военный самолет является потенциальным убийцей своих пассажиров и пилотов.

Такое заявление сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя крушения двух самолетов в РФ менее чем за неделю.

"В происходящем в России с ее авиацией нет ничего нового и удивительного – это было предсказуемо, – заявил эксперт. – На протяжении последних нескольких лет, начиная с гибридного вторжения россиян в Украину в 2014 году я отмечал, что санкции имеют ускоренный эффект на деградацию технических и технологических возможностей их военно-промышленного комплекса. И сейчас мы можем наблюдать то, как российский ВПК превращается из комплекса, способного создавать новое вооружение и технику, в масштабную, размером в страну, ремонтную базу".

"Россия за десятилетия, даже сверхприбылей от экспорта газа и нефти, когда на ВПК стали направлять баснословные суммы, не смогла обеспечить свою оборонную отрасль технически и технологически, – добавил Коваленко. – Сейчас не могут гарантировать даже качество выпускаемой базовой продукции… На российскую авиацию после начала полномасштабного вторжения в Украину оказывается давление применения на порядок большее, чем до 24 февраля".

По его мнению, именно потому вылетающий на выполнение боевого задания российский Су-34 в Ейске спикировал в жилое здание, и как выполняющий испытательный полет Су-30СМ продемонстрировал свою техническую дефективность и убивает собственных же пилотов.

Авиакатастрофы в Ейске и Иркутске: что известно

Напомним, 23 октября в российском Иркутске на жилой дом рухнул истребитель Су-30, который вылетел с авиазавода. Погибли двое пилотов, они не успели катапультироваться.

А 17 октября в Ейске на жилой дом упал сверхзвуковой истребитель бомбардировщик Су-34. Тогда погибли 15 человек, пилотам удалось спастись.