В РФ установили, что в двигатель бомбардировщика попали две чайки.

В Российской Федерации заявили, что причиной крушения военного самолета в Ейске 17 октября стало попадание птиц в двигатель.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Утверждается, что в результате расследования обстоятельств крушения бомбардировщика в Ейске было установлено, что в его двигатель попали две чайки: именно это стало причиной крушения самолета.

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"Останки чаек найдены экспертами при осмотре обломков самолета", - заявил источник ресурса. Также он рассказал, что птицы попали в двигатель самолета, когда он взлетал.

Следственный комитет РФ, прокуратура и другие структуры, занимающиеся выяснением обстоятельств крушения самолета в Ейске, заявлений о причинах падения Су-34 не делали.

Авиакатастрофа в Ейске 17 октября: что известно

Вечером 17 октября в Ейске упал на жилой дом российский сверхзвуковой истребитель бомбардировщик Су-34 В результате падения самолета погибли 15 человек.

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