В Российской Федерации заявили, что причиной крушения военного самолета в Ейске 17 октября стало попадание птиц в двигатель.
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
Утверждается, что в результате расследования обстоятельств крушения бомбардировщика в Ейске было установлено, что в его двигатель попали две чайки: именно это стало причиной крушения самолета.
"Останки чаек найдены экспертами при осмотре обломков самолета", - заявил источник ресурса. Также он рассказал, что птицы попали в двигатель самолета, когда он взлетал.
Следственный комитет РФ, прокуратура и другие структуры, занимающиеся выяснением обстоятельств крушения самолета в Ейске, заявлений о причинах падения Су-34 не делали.
Авиакатастрофа в Ейске 17 октября: что известно
Вечером 17 октября в Ейске упал на жилой дом российский сверхзвуковой истребитель бомбардировщик Су-34 В результате падения самолета погибли 15 человек.