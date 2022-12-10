Выходка президента России показывает, что он находится под невероятным стрессом, отметил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин недавно впервые в своей карьере "абсолютно пьяный" появился на публике.

Такая выходка российского лидера показывает, что он находится под невероятным стрессом, рассказал публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире "FreeДом".

По его словам, это абсолютно противоречит светлому образу Путина – такой "спортивный мачо, дзюдоист, собранный человек".

"Недавно он пьяненьким появился на публике, это, кстати, впервые в его карьере. Показывает, под каким невероятным стрессом он находится…", – заявил эксперт.

По его словам, глава России был "абсолютно пьяный, развязанный".

"Причем, помните, в какой обстановке – это он с бокальчиком шампанского, рукой в кармане рассуждал, как уничтожают инфраструктуру Украины. По-моему, вот даже те, так называемые "герои России", которых собрали, наверно, такие же фейковые, как матери (мобилизованных – Ред.), они… смотрели, как минимум, с недоумением на него…", – добавил политолог.

Напомним, в начале декабря Владимир Путин с бокалом шампанского беседовал якобы с российскими военными, которые получили медали "Золотая Звезда" и звание "герой РФ".

Ранее президент РФ якобы встречался с "матерями мобилизованных россиян". СМИ выяснили, что женщины были подсадными.

Как война Путина с Украиной влияет на его репутацию – что стоит знать

Андрей Пионтковский утверждал, что после отступления российских захватчиков из Херсона в бункере Владимира Путина нет человека, который бы верил в возможность победы РФ в войне с украинским государством.

По словам российского историка и политического аналитика Валерия Соловья, репутация российского президента как везучего "пацана" рассыпалась.

Военный эксперт, полковник запаса армии Украины Олег Жданов говорил, что Путину необходимо опасаться двух людей из своего окружения, – владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и главу Чечни Рамзана Кадырова.

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