Оккупант сбежал с места дислокации и отказался ехать на фронт снова.

В Кировской области РФ остановили машину с двумя оккупантами и трупом в багажнике. Погибший был их сослуживцем.

Как сообщает "База", ночью 23 февраля полицейские остановили "Ладу-Гранту". Когда водитель остановился, пассажир открыл дверь и попытался убежать, но неудачно. Открыв багажник, полицейские поняли причину побега - в багажнике лежало тело мужчины. Погибшим оказался 44-летний Роман Шишкин из местного поселка Рудничный.

Во время допроса водителя Алексея С. и пассажира Игоря Г. выяснилось, что Роман служил по контракту, но недавно уехал с места дислокации и отправился домой. Командир якобы попросил Алексея и Игоря, которые тоже жили в Кировской области, вернуть беглеца в часть. Они нашли дезертира, но договориться с Романом не удалось - он отказался возвращаться на фронт.

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Тогда мужчину избили и перевезли в Киров, где бросили в подвал раздетым. Иногда нападавшие заходили в подвал, чтобы снова избить Романа. Через несколько дней Шишкин умер. Игорь и Алексей попытались вывезти тело из города, на этот момент их остановили сотрудники полиции. По данным "Базы", экспертиза показала, что Роман умер от переохлаждения. Подозреваемые задержаны и арестованы.

Преступления оккупантов в РФ

По состоянию на осень 2023 года росСМИ заявляли, что в России оккупанты и наемники жестоко убили по меньшей мере 27 человек после того, как приехали из "СВО". Отметим, что это только те дела, по которым велись официальные процессы. Также упомянутая статистика не охватывает инциденты за 2022 год.

Недавно бывший наемник ЧВК "Вагнер" сломал нос полицейскому, который попытался его задержать. Инцидент произошел в Красноярском крае.

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