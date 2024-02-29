Там раскрыли количество потерь, которые понесли российские оккупанты.

ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Как сообщил Генштаб, удар осуществлен с помощью украинских реактивных систем залпового огня. "По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в частности командир этого подразделения", - детализировали в Генштабе.

Удар по оккупантам: что известно

Вчера вечером стало известно, что ВСУ нанесли еще один удар по построению российских солдат вблизи линии фронта. Как сообщали российские телеграм-каналы, оккупантов выстроили для раздачи медалей, но снаряд из РСЗО HIMARS прилетел раньше.

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Так, по данным росСМИ, "прилет" произошел вечером 27 февраля в населенном пункте Еленовка, когда командование оккупантов выстроило солдат 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ для награждения.

Это как минимум третий такой удар за последние 8 дней. Так, в результате ракетного удара ВСУ 20 февраля по полигону в Донецкой области были ликвидированы 68 военных 36-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкалья.

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