К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах.

Авиакатастрофа в Иркутске могла случиться из-за того, что пилоты потеряли сознание.

Об этом информирует российское пропагандистское издание "РИА Новости", приводя комментарий от сотрудника экстренных служб России.

"К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах. Причиной этого могла стать ошибка наземного персонала", - сказал анонимный работник.

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Вместе с тем следователи прорабатывают две основные версии падения самолета: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. Сейчас продолжаются судебно-медицинские экспертизы, будет ряд допросов работников авиапредприятия.

Напомним, что 23 октября истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом в сибирском городе Иркутск. Двое пилотов погибли, ведь не успели катапультироваться.

Самолетопад в России: что известно

В последнее время в России падают военные истребители.

Российский сверхзвуковой бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом 17 октября в городе Ейск (Краснодарский край). В результате падения самолета погибли 15 человек, из них 12 взрослых и трое детей, пострадали 19 человек (14 взрослых и 5 детей).

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