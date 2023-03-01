Личный секретарь Путина отметился своим "многословным" комментарием.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков ответил на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу непричастности Киева к атакам по России.

Сегодня украинский политик прокомментировал в своем Twitter слухи о том, что российские системы РЭБ уничтожили "украинские" беспилотники, которые залетели в воздушное пространство Краснодарского края и Адыгеи с целью ударов по гражданским объектам.

В частности, Подоляк отметил, что Украина не наносит ударов по территории России, а "ведет оборонительную войну".

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Это вызвало "многословную" реакцию со стороны Пескова. В комментарии пропагандистским СМИ он заявил, что Москва не верит заявлениям Подоляка.

"Мы ему не верим", - сказал Песков журналистам.

Атака БПЛА по России - что известно

Отметим, что во вторник, 28 февраля, Минобороны РФ обвинило украинскую сторону в ударах по гражданских объекта РФ на территории Краснодарского края и Адыгеи. Утверждалось, что для своей "диверсии" ВСУ применили БПЛА.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, один из "украинских" дронов упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна не долетев до своей цели.

О каком именно объекте речь, чиновник не уточнил. Позже экстренные службы РФ подтвердили российским СМИ, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции. Она располагается в 100 км от Москвы.

В связи с этим Минобороны РФ объявило о закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью и подняло в воздух свои истребители.

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