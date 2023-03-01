По его словам, Украина просто защищается.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в России нарастают процессы паники и распада.

По его словам, их проявлением является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры. Подоляк подчеркнул, что Украина не атакует Россию, а лишь ведет оборонительную войну.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома. В РФ нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры", — написал он.

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Атака дронов в России

Как ранее сообщал УНИАН, в Российской Адыгее упал "неизвестный летательный аппарат". Были частично повреждены хозяйственные постройки.

Тогда же в Туапсе, что на побережье Черного моря в Краснодарском крае РФ, из-за дронов произошла мощный пожар на нефтебазе "Роснефти".

Кроме того, СМИ сообщили, что дрон упал вблизи села Коломна неподалеку от газораспределительной станции - в 100 км от российской столицы. Также над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью РФ закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства

Кроме этого хакеры взломали систему Русское радио и сообщили о воздушной тревоге.

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