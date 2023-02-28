Беспилотник приземлился неподалеку от газораспределительной станции

Россия поднимала истребители в воздух из-за "объекта", который летал недалеко от Санкт-Петербурга. Как сообщило Минобороны РФ, на самом деле это была тренировка.

В результате такого действия были перенесены на неопределенное время авиарейсы, ведь им было запрещено летать в западной зоне страны. Там дежурные силы ответственности за ПВО, якобы, провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

"Отработаны вопросы выявления, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были привлечены истребители из состава дежурных сил ПВО" - передает обращение Минобороны РФ российское СМИ "РИА Новости".

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В то же время в сети распространяют фото с обломками беспилотника. В том числе прокремлевское издание РИА Новости опубликовало эту фотографию.

В СМИ сообщили со ссылкой на экстренные службы, что дрон упал вблизи села Коломна неподалеку от газораспределительной станции. Этот населенный пункт расположен в 100 километрах на юго-восток от столицы России.

Как заявили источники ТАСС в правоохранительных органах, этот беспилотник является иностранным. Во время его падения никто не пострадал и никаких разрушений не зафиксировано.

"Воздушная опасность" в России 28 февраля: что известно

В Российской Адыгее этой ночью упал "неизвестный летательный аппарат". Пострадавших нет, однако есть незначительные разрушения хозяйственных построек.

В Туапсе, что на побережье Черного моря в Краснодарском крае РФ, произошел мощный пожар на нефтебазе "Роснефти". О взрывах сообщали очевидцы.

Кроме этого хакеры взломали систему радио в России - из-за этого сообщалось о воздушной тревоге

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