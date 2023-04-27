Пресс-секретарь российского президента пояснил отношение РФ к подобным разговорам.

В Кремле отреагировали на телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпином, который стороны провели в среду, 26 апреля.

В сети появилась запись реакции пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова. Он отметил, что Россия готова поддержать все, что позволит ей достигнуть собственных целей.

"Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание "конфликта" в Украине, и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей. Мы готовы это приветствовать", - указал он.

При этом Песков отметил, что беседа Зеленского и Си Цзиньпина - это суверенно дело каждой из стран.

Зеленский впервые поговорил с Си Цзиньпином с начала войны

Напомним, что днем 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своих социальных сетях, что впервые с начала полномасштабной войны провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее Киев не раз говорил, что стремится наладить контакт с Китаем на фоне тревожных визитов лидера КНР в Москву. Тогда особых подробностей разговора Зеленский не сообщил. Но позже в своем вечернем обращении к украинцам президент Украины рассказал важные детали разговора с Си Цзиньпином.

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