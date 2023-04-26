Лидеры стран договорились продолжить коммуникации.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой разговор с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который состоялся в среду, 26 апреля 2023 года. Это был первый разговор руководителей двух государств с начала российского вторжения в Украину.

"Это был длительный и довольно рациональный разговор. О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности. Сейчас есть возможность дать новую энергию нашим отношениям – Украине и Китаю", – отметил президент в своем вечернем видеообращении к украинцам.

По его словам, сейчас есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир.

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"Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности... В соблюдении главных правил безопасности, в частности о недопустимости угроз ядерным оружием и распространении ядерного оружия миром. Мы одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции наконец была полностью обезопасена и чтобы атомные станции вообще никогда снова не использовались ради военных целей – а именно такое циничное использование АЭС Россия пытается сделать нормой", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что очень важно, что Китай имеет одинаковый взгляд с Украиной на свободу мореплавания и торговли.

"Я проинформировал г-на Си Цзиньпина о наших усилиях по восстановлению морского экспорта продовольствия. И я услышал слова поддержки нашей Черноморской зерновой инициативы, ее продления, а также – поддержки наших гуманитарных усилий, в частности программы "Зерно из Украины", – отметил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что существенная часть разговора была посвящена тому, как можно восстановить справедливый мир.

"Я представил украинскую формулу мира, ее конкретные пункты. Мы договорились продолжить наши коммуникации", – сообщил Зеленский.

Война в Украине: позиция Китая

После начала вторжения России в Украину Китай официально не поддержал ни одну из сторон. Пекин постоянно подчеркивает важность переговоров и даже представил свой "мирный план", который насчитывает 12 пунктов. Четких рекомендаций по прекращению войны он не содержит, а войну там называют "украинским кризисом".

26 апреля стало известно, что Китай отправит в Украину посредника в переговорах с Россией. По данным СМИ, речь идет о бывшем после КНР в России – Ли Хуэе.

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