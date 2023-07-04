Утром 4 июля в Новой Москве слышали два сильных взрыва, местные СМИ сообщали о появлении дронов. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина прокомментировал случай.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков оценил работу российской ПВО после утренних задымлений, которые фиксировали в Новой Москве (территориальная часть столицы).

Тогда местные СМИ сообщали о появлении двух неизвестных дронов и сильном дыме со взрывами в районе поселка Валуево. Как прокомментировал Песков росСМИ, все БПЛА были сбыты.

Об этом он заявил в ответ на вопрос, есть ли прогресс в уровне защиты столицы и как оценивать действия российских силовиков, с учетом того, что дроны почти подобрались к Москве.

"Мы не можем давать профессиональную оценку работе нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь зафиксировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт", - указал Песков.

В Москве утром гремели сильные взрывы - детали

Напомним, что утром на территории Новой Москвы (территориальная часть столицы РФ, которую называют Подмосковьем), прогремели два сильных взрыва. Позже местные СМИ сообщили, что в небе были замечены два дрона, с которыми "справилась" российская ПВО.

Соответствующий инцидент сильно всполошил Москву - комментировать случай пришлось пресс-аташе МИД РФ Марии Захаровой. Она традиционно обвинила во взрывах Киев и указала, что это очередной акт терроризма против РФ.

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