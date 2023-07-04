В произошедшем у Лаврова поспешили обвинить не только Украину, но и Запад.

Пресс-аташе МИД РФ Мария Захарова, забыв о преступлениях российских оккупантов в Украине, воюющих против мирного населения, обвинила Киев в попытке атаковать район Москвы, где расположен аэропорт.

В своем Telegram-канале она назвала сегодняшние взрывы в Москве "очередным актом терроризма":

"Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, - очередной акт терроризма".

Но и на этом "правая рука" Лаврова не остановилась: она заговорила о "международном терроризме", ведь, считает она, эти атаки "Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием".

Исходя из этого, она делает вывод, что США, Британия и Франция как постоянные члены Совбеза ООН "финансируют террористический режим".

Взрывы в Москве 04.07.2023 - что происходит в России

Ранним утром 4 июня 2023 года жители Новой Москвы услышали несколько взрывов. В Минобороны РФ заявили, что местность пытались атаковать четыре беспилотника, все они якобы были сбиты хваленой российской ПВО.

Оккупанты заявили, что пострадавших либо разрушений в результате атаки нет. У Шойгу в произошедшем уже обвинили "киевский режим". Представители Украины это пока не комментировали.

Стало известно о последствиях взрывов в РФ - в аэропорту Внуково перенесено несколько рейсов.

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