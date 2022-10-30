Российские военнослужащие крадут даже тепловизоры и отправляют их домой.

На Херсонщине в рядах оккупантов процветает воровство. Они крадут предметы военного назначения, в частности, тепловизоры, и отправляют их домой для последующей продажи.

Об этом рассказал один из вражеских командиров батальонов на Херсонщине. Перехват его разговора с другим рашистом опубликовал пресс-центр Главного управления разведки МО Украины в официальном Telegram-канале.

"Если есть возможность, бери ночник или "тепляк" (тепловизор — УНИАН) себе лично, независимо от личного состава даже, свой личный, бл*дь. Он пи*дец пригодится", — заявил комбат собеседнику.

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Затем он сообщил, что боевые действия в основном разворачиваются ближе к темной поре суток. Вот почему важно иметь тепловизор, который обеспечит обзор и возможность оценить обстановку.

"И никогда не давай его [тепловизор] солдату. Лучше сам в бой. Потому что, бл*дь, все они только про*бывают, домой отсылают, бл*дь, это пи*дец. Здесь столько "тепляков" налево ушло", — продолжил командир батальона.

Далее он рассказал, что лично ловил рашистов на воровстве. И теперь, когда подчиненные просят новые тепловизоры, комбат их не дает. Он даже отказывается получать приборы для отряда. Снаряжение все равно разворуют, поэтому командир батальона приказал личному составу "слушать, раз не получается удержать то, что дают".

Другая информация из недавних перехватов

На днях ГУР опубликовали разговор оккупанта с родными, в котором он пожаловался на командиров-алкоголиков и отсутствие снабжение. У рашистов нет воды, поэтому они пьют из луж.

Ранее в одном из перехватов враг рассказал об отвратительном отношении к раненым в армии РФ: "Меня зацепило немножко, жду эвакуации. Сказали, только в пять утра приедут... В ногу немного, голову задело осколками, в сердце — в ребро попали. Залепили и бросили здесь. Сказали, в пять утра... Бросили здесь под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Станет хуже, "Промедол" себе просроченный уколю тогда".

Еще один россиянин поведал о продвижении ВСУ в Херсонской области. По словам оккупанта, украинские защитники постепенно подходят к их позициям, и убежать уже не получится.

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