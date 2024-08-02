Медведев снова разразился угрозами / фото ua.depositphotos.com

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посоветовал освобожденным при обмене пойти на программу по защите свидетелей.

Бывший президент России заявил, что ему хотелось бы, чтобы "предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось", но вернуть тех, кто работал на страну, было полезнее.

"А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", - написал он в своем Telegram-канале.

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Большой обмен между Россией и Западом

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 августа, прошел большой обмен заключенными. В Соединенные Штаты Америки удалось вернуть журналистов Алсу Курмашеву и Эвана Гершковича, а также экс- морского пехотинца Пола Вилана.

Среди освобожденных есть иностранцы и российские оппозиционеры, правозащитники и журналисты: Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Рико Кригер, Кевин Лик, нДемури Ворони, Вадим Патрик Шебель и Герман Мойжес. 

В Россию вернули восемь человек, среди которых Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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