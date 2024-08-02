Он заявил, что они должны были бы "сгнить в застенке".

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посоветовал освобожденным при обмене пойти на программу по защите свидетелей.

Бывший президент России заявил, что ему хотелось бы, чтобы "предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось", но вернуть тех, кто работал на страну, было полезнее.

"А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", - написал он в своем Telegram-канале. Видео дня

Большой обмен между Россией и Западом

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 августа, прошел большой обмен заключенными. В Соединенные Штаты Америки удалось вернуть журналистов Алсу Курмашеву и Эвана Гершковича, а также экс- морского пехотинца Пола Вилана.

Среди освобожденных есть иностранцы и российские оппозиционеры, правозащитники и журналисты: Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Рико Кригер, Кевин Лик, нДемури Ворони, Вадим Патрик Шебель и Герман Мойжес.

В Россию вернули восемь человек, среди которых Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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