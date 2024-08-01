Помимо путинского киллера Красикова, на свободу должны выйти и другие россияне, сидевшие в тюрьме, в частности, за киберпреступления.

Национальная разведывательная организация провела самую масштабную операцию по обмену за последний период.

Операция включала взаимный обмен в общей сложности 26 лицами, которые находились в тюрьмах 7 разных стран (США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси) в Анкаре, пишет TRT Haber.

В рамках операции обменяны: лица, перевезенныю в Турцию в общей сложности 7 самолетами, 2 из США и по 1 из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России; 10 заложников были переданы в Россию, 13 заложников в Германию и 3 заложника в США.

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Среди прочих России будет передан "тиргартенский убийца" Вадим Красиков. Агент российских спецслужб был пойман в 2019 году после заказного убийства в столице Германии. Красиков застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и был приговорён к пожизненному заключению.

Помимо путинского киллера Красикова, на свободу должны выйти и другие россияне, сидевшие в тюрьме, в частности, за киберпреступления.

Среди этих людейтакже: репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович и морской пехотинец США Пол Уилан, находящиеся в тюрьме в Российской Федерации, гражданин Германии Рико Кригер, находящийся в тюрьме в Беларуси, российские диссиденты Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.

По сообщению Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер Германии Олаф Шольц сегодня вечером сделает заявление по поводу исторического обмена пленными. По данным BILD, он хочет лично принять заложников, освобождённых Россией.

Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными в Турции, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Эта операция вошла в историю как самый масштабный обмен заложниками между США, Россией и Германией за последние годы. МИТ обеспечил создание каналов диалога для этой исторической операции. Стороны были объединены в Турции в июле 2024 года организацией MИТ, которая эффективно использует разведывательную дипломатию. МИТ успешно осуществил свою посредническую деятельность от начала и до конца переговоров. Из-за большого количества заложников, подлежащих обмену, все люди были выведены из самолетов под присмотром сотрудников MİT и переведены в безопасные зоны.

Попытки обменять Красникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, собиралась ли Москва менять Алексея Навального на киллера ФСБ Вадима Красикова за день до его смерти.

Теорию такого обмена он прокомментировал газете Financial Times, открестившись, что не знает о подобных договоренностях с Берлином.

"Мне не известно о подобных договоренностях", - сказал Песков.

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