Представители Русской православной церкви системно и активно поддерживают войну РФ против Украины, легитимизируют вторжение войск и геноцид украинцев.

Народные депутаты предлагают ввести санкции против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще трех представителей этой церкви.

В парламенте зарегистрирован проект постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против представителей Русской православной церкви" (№ 7332). Документ предлагают на рассмотрение ВР более 20 народных депутатов из разных фракций и групп.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что среди церковных деятелей, которые системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют вторжение войск и геноцид украинцев Вооруженными силами Российской Федерации числятся:

16-й Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев),

руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев, по фамилии отца - Дашевский),

заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов,

митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон (Георгий Шевкунов), известный как духовник Владимира Путина и лицо, приближенное к спецслужбам России.

Депутаты будут предлагать Раде национальной безопасности и обороны Украины ввести ряд санкций против этих лиц, в частности:

запрет на въезд и блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

лишение государственных наград Украины, других форм чествования;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

В пояснительной записке сказано, что собрано много фактов преступной деятельности представителей РПЦ. Отмечается, что, в частности, патриарх Кирилл неоднократно высказывался в поддержку проведения так называемой "специальной операции" на территории Украины. В частности, 3 апреля во время богослужения в храме Христа Спасителя Кирилл благословил русскую армию на вооруженную агрессию против Украины, а также заявил, что все это "несет добро и справедливость".

Также в документе отмечается, что митрополит Балашов вместе с МИД России и спецслужбами этой страны продвигает идеологию "русского мира" и непосредственно руководит украинским направлением активности Московской патриархии. На международных конференциях ОБСЕ Балашов давал лживые показания о якобы преследовании УПЦ (МП).

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что священники Украинской Православной церкви (МП) требуют организовать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла.

Тем временем Ватикан отменил встречу Папы Римского с московским патриархом, которая планировалась на июнь в Иерусалиме.

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