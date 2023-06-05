В одной из областей России изъяли тысячи литров сидра.

В Российской Федерации от отравления умерло много людей. Как выяснилось, все они пили напиток "Мистер сидр", который купили в магазинах "Территория пива". Сидр поставляли от бизнесмена из Красноглинского района Самарской области.

Только в одном Димитровграде Ульяновской области скончались девять человек, всего на территории региона было зарегистрировано 22 случая отравления, сообщает ТАСС в Telegram. Позже губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в регионе количество умерших от отравления сидром увеличилось до 16 человек.

Стоит отметить, что в РФ первые люди, которые отравились, обратились за помощью 3-5 июня. Пострадавших госпитализировали, установив диагноз "отравление неустановленным веществом".

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Двое постражавших в Удмуртии - женщина и юноша, находятся в критическом состоянии. Кроме того, две женщины умерли в Новокуйбышевске Самарской области.

Начато дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не oтвечающих требoваниям безопасности, пoвлекших по неосторoжности смерть двух или более лиц). Бизнесмена, который поставлял сидр, задержали. На предприятии, которое делало напиток, проводились следственные действия.

В Ульяновской области изъяли 6 тысяч литров сидра. Напиток отправят на экспертизу. В Роспотребнадзоре призвали не пить напиток этой марки до окончания расследования. В Димитровграде напиток перестали продавать.

Массовое отравление в России - что сообщалось ранее

Осенью 2021 года в РФ люди массово отравились суррогатным алкоголем. В начале октября сообщалось, что умер 21 человек, а 28 - пострадали.

Массово алкоголем отравились жители Оренбургской области России. В крови пострадавших нашли чистый этанол (токсическое вещество, которое обладает наркотическим эффектом).

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