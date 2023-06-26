Путин попытается наемников "Вагнера" интегрировать в регулярную армию, пишут СМИ.

Российские спецслужбы, пытаясь подавить мятеж Евгения Пригожина, шантажировали командиров ЧВК "Вагнер", в частности поступали угрозы их семьям.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники в британских спецслужбах, Пригожин прекратил поход на Москву из-за угроз семьям его подчиненных.

Согласно информации СМИ, количество "бунтарей" достигало 8000 человек, а не 25 000, как писали другие медиа. Остается непонятным, о чем договорились Пригожин и Кремль. Какова судьба министра обороны Сергея Шойгу - также вопрос, на который появится ответ в ближайшие дни или недели.

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Собеседники издания подчеркнули, что влияние мятежа "вагнеровцев" на фронт украинско-российской войны еще будет ощутимо, его увидят все в скором времени.

Мятеж Евгения Пригожина - что известно

24 июня 2023 г. главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин со своими войсками пошел на Москву. Причиной столь радикального решения стала якобы попытка со стороны министра обороны РФ Сергея Шойгу уничтожить подразделения наемников.

Уже вечером этого же дня Пригожин внезапно остановил своих боевиков, проведя переговоры с Александром Лукашенко. При этом пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что достигнута договоренность, и уголовное дело против главаря "вагнеровцев" прекратят. Кроме того, наемники должны вернуться в полевые лагеря, а Пригожин поедет в Беларусь.

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