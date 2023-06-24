Сообщалось, что главарь ЧВК "Вагнер" пообещал остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону Москвы.

Кремлевский диктатор Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за "проделанную работу" в переговорах с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", - сообщает пресс-служба Лукашенко, которую цитирует государственное агентство БЕЛТА.

Поход ЧВК Вагнер на Москву - Пригожин сворачивает войска

Ранее сообщалось, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал в ходе переговоров с Лукашенко остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону Москвы.

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После этого появилась информация, что отряды ЧВК "Вагнер готовятся к отходу из центра Ростова, в который они зашли 24 июня утром.

Также сообщалось, что Пригожин неспроста остановил колонны техники на Москву. Как пишут приближенные к российским спецслужбам Telegram-каналы, Кремль пошел на некоторые уступки ЧВК. Якобы российские власти пообещали Пригожину и его наемникам некие "гарантии безопасности".

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