Женщина попросила, чтобы мужчину вернули домой хотя бы на время родов, но ей предложили альтернативу.

Беременной жене российского "мобика" предложили "помощь" в ответ на просьбу вернуть мужа-оккупанта домой хотя бы на время родов.

Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих", беременную Татьяну ожидают тяжелые роды с оперативным вмешательством. Ее муж воюет в Украине, а 4-летний сын останется абсолютно один, когда женщина попадет в больницу.

Как объяснила жена "мобика", она - полная сирота с 19 лет, отец мужа после операции, а мама - больна. Пенсионеры якобы не справятся с 4-летним ребенком. Россиянка размечталась, что на роды мужа-"мобика" вернут домой, но ей предложили другой "вариант".

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"Обращалась в разные организации, и мне предлагают только специализированные заведения для ребенка - детский дом, в принципе, с обратным возвратом. Я не готова его отдать в спецучреждение. Хотелось бы вернуть мужа хотя бы на время родов", - сказала женщина.

Топ-новости с семьями оккупантов

Пока оккупанты пушечным мясом лезут на украинские танки, их семьи нередко оказываются в центре скандала. В частности, несколько недель назад в Ставропольском стран РФ мать "мобика" сообщила в полицию, что ее сын вернулся домой, перестрелял всю семью и взял в заложники отца. Как оказалось потом, женщина просто слишком увлеклась алкоголем.

Однако наиболее интересные ситуации происходят из семьясм "двухсотых" оккупантов. В Волгограде семья ликвидированного захватчика Валерия Коваленко устроила настоящую войну за денежную компенсацию. Родня не может поделить 10 млн рублей.

А совсем недавно мать и вдова погибшего российского"мобика" поссорились из-за машины.

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