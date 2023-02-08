Мать захватчика жалуется, что невестка через суд хочет отобрать машину, хотя должна была ее оставить родителям.

Мать и вдова погибшего российского "мобика" поссорились из-за машины.

Как сообщает Телеграмм-канал "Ищи своих", очередную войну за выплаты и имущество начали родные 23-летнего оккупанта Кирилла Александрова, который погиб 9 марта.

Вдова и мать получили "гробовые" за своего "мобика" - по 6,7 млн рублей. Впрочем, жена хочет отсудить автомобиль мужа, мать - против. Женщина приходит на могилу сына и жалуется, что его жене "мало денег, ей еще машина нужна".

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"После 3 мая у меня начала новая война - война с женой моего сына. Она получила 6,7 млн рублей денег, как и я. Но ей этого не хватило. Она решила еще машину сына отсудить. Конечно же, эта машина куплена в браке, я не спорю. Но должны же быть какие-то человеческие качества в людях. В конце января я получила повестку в суд. В исковом заявлении жена моего сына требует, чтобы суд вынес решение о выплате мне 1/4 стоимости машины. Она хочет эту машину забрать себе. Это Chevrolet Cruze. На тот момент она стоила 690 тысяч рублей", - рассказала мать.

По ее словам, сын-оккупант купил машину за две недели до "командировки", то есть отправления на войну против Украины. Он якобы и не успел на ней поездить. После похорон захватчика машину заперли в гараже родителей матери.

"Юля (вдова оккупанта - УНИАН) писала мне сообщение, что машину она забирать не будет, что она машину оставит мне. Я все-таки думала, что у нее есть человеческие качества. Получив такую большую сумму, они даже на памятник не хотят ничего выделить", - жалуется женщина.

Вдова свою позицию журналистам не озвучила.

Распри за выплаты: как россияне ссорятся из-за денег

За ликвидированных оккупантов РФ выплачивает семьям денежную компенсацию. Из-за этих денег родные "двухсотых" захватчиков иногда начинают настоящие сражения.

Ранее в российском городе Волгоград семья ликвидированного захватчика Валерия Коваленко устроила настоящую войну за денежную компенсацию. Родственники не могут поделить 10 млн рублей.

Впоследствии мать ликвидированного в Украине "вагнеровца" Дмитрия Цуканова заявила, что ЧВК Пригожина выдало ей останки сына и 140 тысяч рублей (примерно 42 тысячи гривен) для захоронения. Родня до сих пор не могут поделить эти деньги.

Через некоторое время росСМИ сообщили, что родственники "зажмуренного" майора Евгения Захарченко не могут поделить компенсацию. Жена захватчика, которую он привез из оккупированного Луганска, от компенсации не отказывается, а мать - требует признать этот брак фиктивным.

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