Медики "скорой" изначально не заметили посиневшие кисти и стопы ребенка.

В России годовалый ребенок из-за халатности врачей буквально остался без рук и ног – мальчику частично ампутировали пальцы на руках, стопы и треть голени.

Об инциденте пишет "Сноб".

Отмечается, что медики "скорой помощи" дважды приезжали на вызов, не распознали серьезное заболевание и подделали подпись матери пациента об отказе госпитализации.

По словам мамы мальчика, в первых числах января 2020 года у сына поднялась температура, и она вызвала "скорую".

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Состояние малыша не улучшалось, "скорую" вызвали повторно, но и в этот раз врачи не обратили должного внимания на состояние ребенка. Лишь в третий раз, когда мальчик стал фиолетового цвета, его госпитализировали. В реанимации он пробыл около 20 дней.

В итоге медики поставили диагноз "обширные некрозы мягких тканей верхних и нижних конечностей с поражениям пальцев кистей и стоп", "нарушение кровообращения обеих стоп" и "менингококковая инфекция". Прививку от нее детям ставят в два года, а больному на момент заболевания был один год и четыре месяца.

В больнице у мальчика началась сухая гангрена, и врачи предложили ампутацию конечностей, но мать малыша не теряла надежду и приняла решение отвезти сына в Москву.

"В больнице медики сказали, что нужна выжидательная тактика – три месяца они ждали, когда мертвая ткань сама отделится от живой, чтобы не ампутировать лишнее. Но потом они констатировали, что пальчики у Артема начали сами отваливаться – без хирургического вмешательства", – рассказала женщина.

Мальчику пришлось частично ампутировать пальцы на руках, стопы и треть голени.

Напомним, ранее сообщалось, как в России после похорон "воскрес из мертвых" пожилой мужчина.

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Автор: Катерина Шварц