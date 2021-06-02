Врачи перепутали мужчину с умершим соседом по палате.

В России в Московской области после похорон «воскрес из мертвых» пожилой мужчина Григорий Васильев.

Об этом пишет Telegram-канал 112.

«По документам он все еще мертв, а вот на деле очень даже жив. Это история о халатности врачей, которые перепутали мужчину с умершим соседом по палате», – говорится в сообщении.

Сообщается, что 12 мая у пенсионера случился инсульт, и его в срочном порядке положили в ближайшую больницу. Из-за COVID-19 родственникам нельзя было его навещать, поэтому родные не знали, в каком состоянии мужчина. А потом врачи сообщили им, что их дедушка умер.

Читайте такжеВ России "священник"-битбоксер призвал покаяться и прославился в сети: в РПЦ негодуют (видео)«Никто из родственников тело умершего не опознал, но врачей это не волновало, ведь по документам ведь все сходится. Мало ли как после смерти люди меняются. Похоронили, отпели. Потом снова звонок от тех же людей – ваш дедушка жив», – говорится в сообщении.

Оказалось, что умер его сосед по палате. Теперь у людей проблема с тем, чтобы восстановить мужчине документы и освободить фамильную могилу от чужого человека.

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Автор: Катерина Шварц