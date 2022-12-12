Представители партии Жириновского поддерживали "торговца смертью" с 2008 года.

Российский торговец оружием Виктор Бут, которого обменяли спустя 14 лет заключения в американской тюрьме, стал политиком. Он вступил в ряды ультранационалистической Либерально-демократическую партии.

"Хочу поблагодарить Виктора Анатольевича (Бута) за принятое им решение и приветствовать его в рядах лучшей политической партии сегодняшнего дня. Россия", - заявил нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в комментарии российскому изданию "Лента.ру" заявил, что партия поддерживала "торговца смертью" с 2008 года и занималась его защитой. По его словам, вступление Бута в партию было обоюдным желание

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"Контакты между партией и Бутом поддерживались. Сегодняшнему слету предшествовали определенные встречи, в том числе встреча Бута с председателем партии Слуцким. В ходе всех этих разговоров поступило предложение о вступлении в партию. Виктор принял его, и мы решили торжественно вручить партийный билет сегодня на слете, который посвящен 33-летию нашей партии", - заявил российский политик.

При этом он указал, что ЛДПР защищала Бута с момента его ареста в 2008 году в Таиланде.

"Я был руководителем аппарата зампредседателя Госдумы Владимира Жириновского, когда в 2008 году Бута арестовали в Таиланде. Тогда Жириновский встречался с его родственниками, наш адвокат помогал в этом деле, наши депутаты выезжали защищать Бута на суд в Таиланд. Тогда же была встреча Жириновского с послом Таиланда по поводу россиянина. Мы занимались его защитой еще тогда", - рассказал Нилов.

ЛДПР с момента основания в 1991 году придерживалась жесткой ультранационалистической идеологии. Ее лидер и скандальный российский политик, который умер весной текущего года, Владимир Жириновский неоднократно выступал за возрождение СССР.

Бут далеко не первый член партии с сомнительной репутацией. В 2007 году от ЛДПР в парламент прошел экс-агент КГБ, которого разыскивали в Великобритании за убийство бывшего российского шпиона Александра Литвиненко, Андрей Луговой.

Обмен Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер - что известно

"Оружейного барона" в 2010 году экстрадировали из Таиланда в США, где его приговорили к 25 годам тюрьми. Бута обвинили в заговоре с целью убийства граждан и официальных лиц США.

8 декабря текущего года в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен. В США вернулась баскетболистка Бриттни Грайнер, а РФ выдали "торгов смертью". Перед обменом тим Бута и Грайнер помиловали.

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