Участники АТО кричали: "Слава Украине!". Оккупанты их расстреляли.

Журналисты пообщались с некоторыми бывшими заключенными из Херсонщины, которых во время российской оккупации незаконно вывезли в РФ, но потом им повезло вернулись в Украину. Материал опубликовало "Радио Свобода".

По словам одного из бывших пленников, из Херсонской исправительной колонии №90 его вывезли вместе с 293 лицами. Одних поместили в места несвободы в Краснодарском крае, остальных - в другие регионы России. Оккупанты заявили украинским заключенным, что они автоматически стали гражданами РФ, за которую надо воевать.

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"Я таких не знаю, чтобы кто-то согласился. Все домой хотели, здесь дом наш - в Украине, мы здесь живем, мы украинцы. Там не любили тех, кто с проукраинской позицией. Вот я такой, меня не любили. Потом там через какое-то время, через три месяца, они просто дали мне уже покой. Ну, потому что поняли, что все - не поменять нас. Постоянно дергали в оперчасть. Сначала сами провоцировали меня, а потом тащили", – рассказал мужчина.

По его словам, украинским заключенным говорили, что их вывозят, потому что "спасают от войны".

"Оперчасть там провоцировала нас, они кричали нам, что рады были бы нас сгноить, но мы были под контролем ФСБ. Вот именно украинцы были под контролем ФСБ. Поэтому они говорят, что у них руки были связаны, так бы они с удовольствием загнали в ямы нас", – говорит украинец.

Он рассказал, что из Краснодарского края его перевезли в Крым и начали снова судить для пересчета срока в соответствии с российским оккупационным законодательством. Украинец отказался от этой процедуры, и сказал, что хочет, чтобы его судили в Украине. Он уточняет, что отсидел за преступление, которое совершил в Украине, полный срок, а в РФ ему хотели еще продлить срок за решеткой.

"Потом мне "откатали" ДНК, пальцы, сфотографировали в оперчасти и потом вывезли на автостанцию, сказали нам прощайте, 1287 рублей дали, живите, делайте что хотите, добирайтесь домой, как хотите. Ну, и все, я сел на автостанции, взялся за голову. Что делать? 1287 рублей – это вообще не деньги", – рассказал он.

Но через родных других заключенных он связался с волонтерами, которые помогли ему выехать из РФ через Белгород, а оттуда попасть в Сумскую область.

Еще один бывший заключенный из Херсонщины Владимир Мацко рассказал, что в российских колониях украинцев сильно бьют.

"Там сопротивление оказывают особенно наши АТОшники. Они кричат: "Слава Украине!" После этого их закрывают в карцеры, и они там сидят по полгода. ФСБшники приезжают туда, но никто не сдается из наших. Были два наших АТОшника, которые пытались сбежать ночью. Их поймали. Говорят, что их двоих расстреляли, потому что у нас заказывали два гроба. На колонию № 90", - рассказал Мацко. Он говорит, что был участником боевых действий в 2015 году и сейчас тоже собирается присоединиться к рядам ВСУ.

По словам исполнительного директора правозащитной организации UnMode Айданы Федосик, из Херсонщины вывезли около 2,5 тыс. заключенных.

"Их вывозили автозаками, "Камазами". По 50 человек, набивали как селедок в бочку, и погнали их через Крым. Две остановки было по дороге – Симферополь и Керчь. Это мы узнали от самих ребят, когда они смогли уехать из России", – рассказала она.

Во время этапирования в российские колонии все украинские заключенные прошли через пытки, их массово избивали - нет ни одного человека, которого бы не покалечили. Людям ломали кости, пытают, унижают, за то, что они украинцы, если имеют патриотические наколки. Оккупанты у заключенных искали нацистскую символику, просто какую-то символику, символику "Азова", если что-то похожее находили, били до потери сознания. Например, один пострадавший рассказал правозащитникам, как прямо с ним в камере застрелили человека, а затем его заставили смывать кровь со стен.

"Это отдельное страшное "кино". Мы фиксируем факт убийства во время этого этапирования принудительного", – рассказала Федосик.

По ее словам, организации через Грузию удалось вывезти 78 бывших заключенных.

Как Россия поступила с украинскими заключенными в Херсоне

В октябре прошлого года стало известно, что оккупанты, которые к тому времени уже готовились к отступлению из Херсона, под видом эвакуации вывезли часть заключенных местных колоний. Речь идет не только о тех, кого незаконно арестовали сами оккупанты, но и о преступниках, которые были осуждены украинским судом и отправлены в колонии еще до полномасштабного вторжения.

Непосредственно перед бегством из Херсона захватчики выпустили из колоний тех заключенных, которых не успели вывезти в Россию.

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