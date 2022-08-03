Также депутата Госдумы спросили, действительно ли у Медведева большие проблемы алкоголем.

Депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков рассказал о помешательство кремлевской верхушки, в частности Дмитрия Медведева. Он говорит, что тот совсем с катушек съехал.

В эфире проекта FreeДом Гудков напомнил о посте Медведева, который тот уже удалил и в котором он ставит под сомнение государственность Грузии.

"То есть у них совершенно там съехавшиеся мозги. Это явно может быть в том числе результатом какого-то терапевтического воздействия, какого-то курса лечения", - говорит депутат Госдумы.

Он считает, что сейчас Путина преследует маниакальная идея отомстить Украине, покорить ее, так сказать. По его словам, эта идея преобразила сознание значительной части его окружения.

"Они (окружение главы РФ, - УНИАН.) тоже не в адеквате, они, может быть, адекватнее Путина, поскольку идея войны с Украиной - это личная идея Путина. Она сидела у него в голове многие годы и вот потом реализовалась... Это какой-то психиатрический синдром, потому что вот мы знаем с вами, что шизофреники создают иллюзии, потом в эту иллюзию свято верят как в самую непреклонную истину. Вот что-то похожее происходит с этими людьми", - говорит Гудков. Также он добавил, что эти люди могут менятся внешне.

Также депутата Госдумы спросили, действительно ли у Медведева большие проблемы алкоголем. Он эту информацию не подтвердил и не опроверг.

"Он так рыхленько выглядит, дрябленько выглядит, честно говоря, для его возраста", - говорит Гудков.

По информации журналистов, бывший президент РФ пытался покончить с собой. Охранник якобы обнаружил Дмитрия Медведева в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руке.

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