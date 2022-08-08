Он подчеркнул, что до сих пор считает правильным решением ввести армию РФ на территорию Южной Осетии.

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент страны-террориста Дмитрий Медведев объяснил, почему "принуждал к миру" Грузию в 2008 году.

Он сделал сообщение в своем Telegram-канале.

"Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушаться к опасениям России. Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жестче", - написал Медведев.

Медведев подчеркнул, что до сих пор считает правильным решением ввести армию РФ на территорию Южной Осетии.

"Россия не могла не вмешаться в этот конфликт. Речь шла о защите граждан нашей страны, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии. Защитив их от агрессии Саакашвили, мы получили главное – мир. Поэтому фантазии на тему "что было бы, если бы мы не" считаю бессмысленными. То же касается Крыма", - добавил экс-глава кремля.

Недавно президентка Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Российскую Федерацию в аннексии территории.

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