Российские захватчики пообещали, что ветеранов навестят представители "власти".

Российские оккупанты отказались от военного парада 9 мая во временно оккупированном Крыму. Официальная причина такого решения - "соображения безопасности".

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", - написал так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

В тот же время кремлевский пособник заявил, что ветераны якобы не останутся без внимания и в честь праздника их навестят "представители органов власти".

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Отмена парадов на 9 мая в России - что известно

Губернаторы Курской и Белгородской областей внезапно заявили, не будут проводить парад "победы" на 9 мая из-за соображений безопасности. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, власти не хочет провоцировать "противника" большим скоплением техники в центре города.

В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что РФ не собирается отменять свой "победоносный" шабаш на 9 мая и в этот день состоится традиционный военный парад в Москве. При этом, комментируя решения об отмене парадов в Белгородской и Курской областях, он заявил, что "это прерогатива глав регионов".

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