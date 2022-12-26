Предыдущий командующий был на этом посту около месяца.

В армии РФ состоялась очередная ротация в высшем командовании. В частности, россияне сменили командующего войсками Западного военного округа.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны РФ, с должности сняли генерал-полковника Кузовлева Сергея Юрьевича. Он успел побыть на этом посту лишь около месяца.

Зато Западный военный округ ВС РФ возглавил генерал-лейтенант Никифоров Евгений Валерьевич. До назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного ВО.

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"Известно, что в настоящее время генерал Никифоров находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области. В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ – человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина", - отметили в ГУР.

Генерал Никифоров стал четвертым командующим Западного во с начала полномасштабного вторжения.

Российские генералы и война в Украине

Ранее разведка Британии сообщила о потерях среди российских генералов в Украине. Как минимум 10 генералов ликвидированы на войне и уже никогда не вернутся в строй. А шесть были отстранены от исполнения своих должностных обязанностей.

Экс-командующий Сухопутных войск США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что генералы Путина больше ему не доверяют.

По мнению экспертов, Путин развернул кампанию, очерняющую генералов, поскольку именно их хочет сделать виновными в проигрыше в войне.

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