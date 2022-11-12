Оппозиционер отметил, Путин заставил воевать Генштаб РФ и армию, а теперь пытается их сделать ответственными за поражения на фронте.

В войне России против Украины произошел слом, однако на падение фашистского режима в РФ освобождение Херсона не повлияет.

Российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко считает, что между путинским режимом и генералами углубляется трещина. В эфире "Эспрессо" он подчеркнул, что консолидация между ними временная.

"Достаточно большие ресурсы есть для выживания РФ. Мы не знаем, после какой очередной победы украинской армии российский режим начнет рушиться. Но трещины уже пошли, и это очевидно. Трещина между Путиным и российской армией углубляется. Это заметно, потому что генералы с самого начала были против этой войны", - пояснил Яковенко.

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Оппозиционер отметил, Путин заставил воевать Генштаб РФ и армию, а теперь пытается их сделать ответственными за поражения на фронте.

"Удар, который нанесли Пригожин и Кадыров, принеся голову генерала Лапина Путину на блюде, был направлен против начальника Генштаба Герасимова, который уже явно в немилости и станет, возможно, следующей жертвой. Генералы не имеют желания быть овцами на заклании. Они в определенный момент, когда уже наступит полное недовольство Путиным, скажут свое слово", - подытожил Яковенко.

Российские генералы и война в Украине

Ранее разведка Британии сообщила о потерях среди российских генералов в Украине. Как минимум 10 генералов ликвидированы на войне и уже никогда не вернутся в строй. А шесть были отстранены от исполнения своих должностных обязанностей.

Экс-командующий Сухопутных войск США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что генералы Путина больше ему не доверяют.

По мнению экспертов, Путин развернул кампанию, очерняющую генералов, поскольку именно их хочет сделать виновными в проигрыше в войне.

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