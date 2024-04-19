Трех других членов экипажа, по сообщению минобороны РФ, уже отвезли в госпиталь.

Министерство обороны РФ признало падение военного самолета Ту-22М3 ВКС в Ставропольском крае.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на заявление минобороны РФ, бомбардировщик-ракетоносец потерпел крушение "после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования".

"Летчики катапультировались, 3 члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасения, сейчас продолжается поиск одного летчика", - отметили в ведомстве.

В минобороны уверяют, что боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности, а разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Падение Ту-22М3 в РФ

Как сообщал УНИАН, в России на территории Ставропольского края упал самолет, летчики якобы смогли катапультироваться.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе. Роспропаганда утверждала, что, по предварительным данным, нет ни жертв, ни разрушений. По официальным данным, летчиков упавшего борта нашли живыми и везли в больницу.

В сети появилась информация, что упал Ту-22м3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. "Это первый борт стратегической авиации, который был поражен Украиной в воздухе за все время полномасштабного вторжения", - сообщает monitor в Telegram.

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