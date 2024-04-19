В РФ утверждают, что якобы никто не погиб.

В России на территории Ставропольского края упал самолет, летчики якобы смогли катапультироваться.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе, пишет "РИА Новости", ссылаясь на сведения властей. "Самолет упал в поле…", - отмечается в сообщении. На канале утверждается, что, по предварительным сведения, нет ни жертв, ни разрушений. По официальным данным, летчиков упавшего борта нашли живыми и везли в больницу.

В сети появилась информация, что упал Ту-22м3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. "Это первый борт стратегической авиации, который был поражен Украиной в воздухе за все время полномасштабного вторжения", - сообщает monitor в Telegram.

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Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своем канале в мессенджере также поделился мнением, что упал бомбардировщик противника. "Ту-22М3 (разбился, - Ред.), которым твари бомбят Украину. Приятно, на руках этих уродов-пилотов, которые, к сожалению, выжили, сотни, если не тысячи убитых украинцев", - отметил воин.