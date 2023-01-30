По его словам, это была такая "шутка", чтобы "разыграть" девушку.

19-летний оккупант из Северной Осетии Арсен Кусраев записал видеоинсценировку своей казни в Украине, а позже назвал это розыгрышем.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, на видео оккупант позирует на коленях якобы с завязанными руками. Он заявил, что "попался" под Соледаром. Он попрощался со всеми родными, друзьями и своей девушкой.

В конце ролика автор якобы перезаряжает автомат и направляет его в сторону оккупанта. На этом видео обрывается.

Видео дня

Этот ролик наделал много шума в РФ, поэтому захватчик был вынужден признаться, что придумал собственную казнь, чтобы "разыграть" девушку.

"Хочу извиниться за предыдущий ролик. Его сняли с целью розыгрыша девушки. Но, к сожалению, видео вышло из-под контроля и распространилось. Это все было неправдой. Мы пошутили, скажем так", - заявил оккупант.

Что происходит в Соледаре

Российские оккупанты несколько месяцев пытались захватить Соледар в Донецкой области. За город шли тяжелые бои, в ходе которых русские уничтожили всю инфраструктуру.

25 января 2023 года спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские бойцы ушли из Соледара, чтобы сохранить жизнь украинских военных. По его словам, Россия в боях за город потеряла столько же людей, сколько в двух чеченских войнах.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин объяснил, как потеря Соледара повлияет на ситуацию на Донбассе. Он отметил, что уход украинских военных из города не привел к критической ситуации.

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