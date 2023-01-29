На этом направлении "вагнеровцы" потеряли более 4000 человек убитыми и 10000 - ранеными.

Российские военные, вероятно, заменяют истощенные силы наемников из ЧВК "Вагнера", чтобы усилить свое наступление на Бахмут.

"Силы ЧВК Вагнер в районе Бахмута не достигли значительных успехов после захвата Соледара. Подразделения российской армии сейчас принимают участие в боях за Бахмут с целью активизации российского наступления", - говорится в отчете ISW.

Эксперты проанализировали кадры боевых действий, которые были опубликованы 20 января. На них можно увидеть российскую БМД-4М — нишевую механизированную технику, которая используется исключительно десантниками. В связи с этим, они пришли к выводу что вокруг Бахмута действуют российские Воздушно-десантные войска.

Видео дня

В ISW добавили, что Минобороны РФ все чаще сообщает, что российские воздушно-десантные войска действуют в районе Бахмута с начала января 2023 года. По мнению аналитиков, это указывает на то, что российские войска усиливают или заменяют вагнеровцев. Отмечается, что после переброски дополнительных сил россияне, вероятно, не исчерпали своего наступательного потенциала.

Как сообщается, один анонимный официальный представитель США 5 января заявил, что силы группы "Вагнера" понесли более 4100 смертей и 10 000 раненых. Из них более 1000 убитых в период с конца ноября до начала декабря вблизи Бахмута.

Ситуация под Бахмутом

В Восточной группировке войск сообщили, что оккупанты постоянно прибегают к штурмам на Бахмутском направлении, Авдеевском и Угледарском направлениях, чтобы прорвать украинскую оборону.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявлял, что ситуация на фронте под Бахмутом и Угледаром на Донетчине остается чрезвычайно острой.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики чаще начали применять вертолеты и самолеты на линии фронта из-за оживления боевых действий возле Бахмута в Донецкой области.

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