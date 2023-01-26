В районе Соледара за сутки было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений.

Россия во время боев за Соледар на Бахмутском направлении потеряла столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, ВСУ вышли из Соледара организовано и заняли заранее подготовленные рубежи обороны.

"Выход не был хаотичным, все было организовано и скрытно. Не было никакой паники, окружения и массовой сдачи в плен. Там продолжаются ожесточенные бои, в районе Соледара за сутки было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений", — рассказал спикер.

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Он добавил, что сейчас на Бахмутском направлении бои идут в районе Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки, Благодатного, Бахмута и Клещеевки.

"ВСУ держат удар противника — в этом районе за сутки было 199 обстрелов. В районе Соледара россияне потеряли столько же, сколько в двух чеченских войнах. Мобилизованные остались последним ресурсом, благодаря которому они поддерживают хоть какой-то наступательный темп", — подытожил Череватый.

Бои за Соледар

Как сообщал УНИАН, о том, что украинские войска отошли от населенного пункта Соледар Донецкой области стало известно 25 января.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия понесла в Соледаре огромные потери, поскольку выбрала неправильную тактику.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в Донецкой области оккупанты постоянно пытаются сломать нашу оборону. За прошедшие сутки оккупанты усилили давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Пытаясь прорвать оборону ВСУ, Россия вновь несет значительные потери, но не отрекается от своих планов.

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