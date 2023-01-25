Линия фронта была выровнена, поэтому ни окружения, ни взятия в плен украинских военных не было.

Силы обороны Украины оставили город Соледар Донецкой области и закрепились на ранее подготовленных рубежах.

Об этом Суспильному сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он пояснил, что такое решение было принято для сохраниения жизни украинских военных.

"Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара, закрепились на подготовленных рубежах обороны. Защитники Соледара создали настоящий подвиг, несмотря на превосходство врага в 3-5 раз, крепко держали свои позиции"", - отметил он.

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По словам Череватого, украинские военные нанесли врагу огромные потери в личном составе, которые можно сравнить с потерями агрессора в двух чеченских войнах.

Он отметил, что украинские защитники выполнили задачу: не дали врагу прорваться "на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативный простор".

Он добавил, что ВСУ истощили российские силы на этом направлении.

"Линия фронта была выровнена: ни окружения, ни взятия в плен (наших войск) не было. Это война. Каждый военачальник принимает решения с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, какую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Пытаемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага", - пояснил ситуацию представитель Генштаба ВСУ.

Он также добавил, что Россия хочет привлечь внимание к "маленькому городу Соледар на фоне того, что ранее потерпела существенные поражения в Киевской области, во время харьковской операции, лиманской и херсонской".

Бои за Соледар

Российские оккупанты несколько месяцев штурмовали город. Они много раз объявляли о якобы его взятии, однако это оказалось фейком.

По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, российские захватчики в Соледаре понесли огромные потери, поскольку избрали неправильную тактику.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что российские военные там "по сути, по телам своим наступают".

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