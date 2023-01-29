Максим Жорин отметил, что ничего хорошего в этом нет.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин объяснил, как потеря Соледара повлияет на ситуацию на Донбассе. Он отметил, что отход украинских военных из города не привел к критической ситуации.

"Никакой критической ситуации в этом действительно нет. Безусловно, это плохо, враг стал на шаг ближе к попыткам тактического охвата Бахмута. Но это существенно на ситуацию не повлияло. Но, безусловно, ничего хорошего в этом нет", - рассказал боец в интервью "NV".

По его словам, Бахмут полностью контролируется украинскими военными – логистика работает, подразделения получают необходимое обеспечение, а также можно проводить эвакуацию.

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"Местные могут заезжать и уезжать. То есть город все равно контролируемый", - подытожил Жорин.

Бои за Соледар - что известно

Российские оккупанты несколько месяцев пытались захватить Соледар в Донецкой области. За город шли тяжелые бои, в ходе которых россияне уничтожили всю инфраструктуру.

25 января 2023 года спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские бойцы ушли из Соледара, чтобы сохранить жизни украинских военных. По его словам, Россия в боях за город потеряла столько же людей, сколько в двух чеченских войнах.

В свою очередь командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт Бровди заявил, что ВСУ нужно больше боеприпасов, чтобы выбить российских оккупантов из Соледара.

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