Журналист не удивлен тем, как весь мир так пасивно реагирует на "визги" с Кремля.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский отметил, что русских в мире уже никто не воспринимает всерьез, и РФ сама в этом виновата - в том числе начав полномасштабное вторжение в Украину.

В новом выпуске программы "Аргумент" Казанский рассказал, что из-за постоянных военных поражений от руководства "самоустранился" даже Путин, теперь "все понимают, что "тут надо действовать уже силовыми методами".

По его словам, на международной арене есть понимание, что Россия оказалась слаба. "В эфирах (пропагандист) Соловьев уже сокрушается, что вот нас никто не боится, не боятся наших "красных линий".

"А на что другое они расчитывали? Россияне сейчас с таким удивлением признают какие-то вещи, которые были понятны еще до начала войны. Почему никто не верил, что они всерьез нападут и пойдут на Киев? В том числе я. Потому что всем было понятно, что такими силами невозможно пойти и захватить Киев, такой армией... Что у них, к примеру, заправщиков к технике не хватает... На этих основания умные аналитики делали выводы, что вторжение невозможно. Но россияне оказались д*билами. Они наплевали на все, они поехали танками, у них закончилось в какой-то момент горючее - они стали бросать (танки) в полях. Просто никто не мог представить, что они такие идиоты! А теперь они с таким удивлением на себя смотрят: да, че-то не получилось у нас", - объяснил Казанский.

Он добавил, что не удивлен тем, как весь мир так пасивно реагирует на "визги" с Кремля: "Я, чесно, просто думаю, что большинство людей в мире их не слышит... Кого бояться? Они сами в этом виноваты".

"Красные" линии России - главное

Накануне полномасштабного вторжения официальные лица РФ, в том числе сам Путин, пытались оправдать агрессию против Украины якобы угрозой пересечения "красных линий" России - перспективой членства Украины в НАТО.

Каждый новый вид вооружения, который Запад передавал Украине, российские чиновники встречали с протестами и истериками. Например, Москва угрожала ударить по странах, которые поставляли Украине тяжелую артиллерию, зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев даже грозился "утопить в морской пучине" Британию.

Весной 2023 года - после года безуспешных для россиян боев по всему фронту - поставки вооружения Украине вышли на новый уровень - техника, дальнобойные ракеты, противоракетные установки, а теперь Запад взял на себя обязательство обеспечить Украину западными истребителями F-16.

Вместе с тем, США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия против Украины или других стран Европы, что было последним "аргументом" многих путинских пропагандистов. Да и сами ВСУ разрушают миф вокруг мощностей "второй армии мира" - сперва выгнав оккупантов из большинства захваченных 24 февраля 2022-го территорий. Последним ударом для роспропаганды оказался перехват ПВО ВСУ "несбиваемой" ракеты "Кинжал".

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