Киев остается главной целью врага, поэтому столица больше всего защищена средствами ПВО.

Все 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" во время ночной ракетной атаки летели в сторону столицы и были уничтожены средствами ПВО, что является впечатляющим показателем.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Были применены аэробалистические ракеты из 6 самолетов МиГ-31К – знаем, что этот самолет именно является носителем аэробалистических ракет Х-47. таким образом, 6 таких ракет были направлены в сторону столицы. Они все уничтожены нашей ПВО", - сказал Игнат.

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По его словам, Киев остается главной целью врага, поэтому столица больше всего защищена средствами ПВО.

"Шесть ракет "Кинжал" - это такой показатель довольно впечатляющий на сегодняшний день. Киев вновь остается в эпицентре событий, потому что столица всегда была приоритетной целью для врага. Вы видите, сколько они запускают по столице, именно поэтому Киев защищен серьезными средствами ПВО. Потому что и объекты инфраструктуры, и другие возможные объекты государства всегда будут в приоритете у врага... А самое главное то, что уничтожено было все, что летело на Киевщину", - отметил спикер.

Ракетная атака на Киев 16 мая - детали

Сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине с использованием ракет и беспилотников. Во время атаки на Украину военные сбили все выпущенные оккупантами ракеты. Всего враг выпустил 18 ракет разных типов, среди которых "Калибры", "Кинжалы", С-400 ("Искандер-М").