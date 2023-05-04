Россия уже неоднократно грозилась применить его.

Соединенные Штаты Америки оценивают возможность применения Россией ядерного оружия как "очень маловероятную".

Как пишет Reuters, об этом заявила директор национальной разведки Соединенных Штатов Америки Аврил Хейнс комитету Сената по вооруженным силам. "Это очень маловероятно, такова наша текущая оценка", - сказала она.

Также она рассказала, что у Соединенных Штатов до сих пор нет информации, необходимой для оценки предполагаемой атаки беспилотников на Кремль.

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"Вы видели, как украинское правительство отрицает свою причастность к этому. И на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому", - цитирует Хейнс CNN.

Ядерные угрозы Кремля: последние новости

Как сообщал УНИАН, осенью Путин объявил, что при угрозе целостности страны они будут использовать "все имеющиеся средства".

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрожает не только Украине, но и Великобритании - недавно он заявлял, что Лондон нужно утопить в "морской пучине". Украине он грозил применением ядерного оружия в случае попытки деоккупировать Крым.

В российском МИД сказали, что не хотят идти по пути ядерной эскалации, но другим "не стоит испытывать их терпение".

После атаки неизвестных БПЛА на Кремль в сети начали распространять информацию о том, что Россия якобы готовится нанести ядерный удар по Украине. В Воздушных силах назвали это российской информационно-психологической операцией.

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