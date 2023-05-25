В частности, в ближайшие недели будут разработаны основы для профессиональной подготовки украинских пилотов.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин отмечает, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов по управлению истребителями четвертого поколения F-16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-12"), которое происходит в онлайн-формате.

Министр обороны США сообщил, что сегодня несколько союзников и партнеров обсудили планы по обучению украинских пилотов для управления самолетами четвертого поколения, в том числе истребителями F-16.

Видео дня

"Планирование и осуществление этой подготовки станет серьезной задачей, но координация этой контактной группы поможет сделать это возможным. Я особенно хочу поблагодарить Данию и Нидерланды, которые решили возглавить европейскую коалицию в обеспечение подготовки украинских сил на F-16. В ближайшие недели мои датский и нидерландский коллеги будут сотрудничать с Соединенными Штатами и другими союзниками, чтобы разработать основы для подготовки", - подчеркнул Остин.

Кроме того, как добавил министр обороны США, Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили внести свой вклад в подготовку украинских пилотов. "Мы ожидаем, что вскоре больше стран присоединятся к этой важной инициативе", - сказал Остин.

Он отметил, что начало подготовки украинских пилотов сейчас является важным свидетельством долгосрочной преданности украинской безопасности со стороны международных союзников.

F-16 для Украины - главное

20 марта Белый дом сделал официальное заявление относительно своего участия в обеспечении Украины самолетами F-16.

О готовности участвовать в программе обучения украинских пилотов уже заявили Британия, Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Также УНИАН ранее писал, что активное участие в передаче F-16 сыграют те страны Европы, которые уже обновляют свой авиационный состав поколением F-35, - Дания и Нидерланды.

Остается открытым вопрос сроков подготовки украинских пилотов, поскольку от этого, в частности, будут зависеть и поставки истребителей. Во время "Рамштайна-12" министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения западного производства начнутся в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: