Кремль готовился к полномасштабной войне все 8 лет.

Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году только потому, что тогда Кремль не считал армию готовой к агрессии такого масштаба. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в комментарии пропагандистам.

"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было", – заявил он в ответ на вопрос, почему войну не начали сразу в 2014 году.

Также Путин заявил, что тогда российская экономика не была готова к западным санкциям, а после 2014 года Россия смогла провести импортозамещение и укрепить финансовую систему.

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Ситуация в российской экономике сегодня

По данным французских аналитиков, за год Россия потеряла половину своих нефтегазовых доходов из-за западных санкций. Примечательно, что физические объемы экспорта остались примерно на том же уровне.

Это отражается на способности России финансировать свою военную агрессию против Украины. Так, всего за два месяца текущего года российское правительство уже почти полностью израсходовало лимиты бюджетного дефицита, предусмотренные на весь год.

При этом на Западе уже дали понять российским элитам, что санкции с России не снимут до тех пор, пока Путина не выдадут для суда Гаагскому трибуналу.

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