Соответствующую программу собираются тестировать на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, а также в Бурятии, Калмыкии и Чечни.

Российские оккупанты собираются организовать так называемые "центры военно-спортивной подготовки" для детей на некоторой оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА. Детей будут учить управлять беспилотниками.

Как указывается, соответствующую программу собираются тестировать на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, а также в Бурятии, Калмыкии и Чечни.

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"Для детей от 14 до 18 лет россияне создадут центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. В программу планируют включить огневую и инженерную подготовку, управления беспилотниками и тому подобное", - рассказывают в ОВА.

Россия использует детей в войне

Как ранее сообщал УНИАН, на территории временно оккупированной Донецкой области россияне мобилизовали на войну школьника. Документы об окончании школы Никита получил, когда был на фронте.

Кроме того, в РФ 12-летний школьник получил повестку в военкомат. Комментаторы отметили, что повестки для детей - не редкость. Матери "призывника" посоветовали обратиться за помощью в прокуратуру.

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