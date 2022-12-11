Захватчики пытаются мобилизовать местное население, чтобы компенсировать потери РФ на Северодонецком направлении.

Российские оккупанты усилили меры принудительной мобилизации в Луганской области. Таким способом они хотят укомплектовать подразделения, разбитые на Северодонецком направлении.

Как сообщается в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ, в некоторых населенных пунктах мобилизованных вылавливают специальные патрули. С улиц мужчин сразу забирают в пункты сбора.

"С целью пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации. В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят к пункту сбора мобилизованных", - говорится в сводке.

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Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области в течение последних двух недель российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.

Ситуация в Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупационные войска успели достаточно мощно подготовиться, поэтому контрнаступление ВСУ в Луганской области не таким стремительным.

По словам Гайдая, он надеется, что подразделения Сил обороны в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году-деоккупировать всю территорию Луганской области.

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас по всей линии фронта в Луганской области очень плохая связь, так российские захватчики боятся местных партизан.

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