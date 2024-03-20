Украинский доброволец также назвал лучшие подразделения ВСУ.

Военнослужащий Дмитрий Курилович ("Дронго"), который стал добровольцем еще в 2014 году, утверждает, что участники ЧВК "Вагнер" умеют хорошо воевать и хорошо экипированы. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

По словам Куриловича, ему приходилось на фронте сталкиваться в бою с представителями ЧВК "Вагнер".

"Это сильные противники, в частности, не просто "вагнеры", с которыми мы сталкивались, "Вагнер" - это определение, у них есть несколько штурмовых групп, это "Шторм-z", еще какие-то, мы преимущественно сталкивались с "Лигой", это штурмовой отряд именно изначально, людей, "вагнеров", которые участвовали во многих войнах, и это люди, которые обучены именно воевать", - сказал Курилович.

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По его словам, эти "вагнеровцы" очень эффективны, в частности, их снайперы, которые "работают под пулемет", они почти невидимы - увидеть их тяжело, потому что они экипированы маскхалатами, которые отражают тепло. Как уточнил "Дронго", тепловизор не видит противника, одетого в такую спецодежду.

"Но, когда уже происходит схватка, война здесь до последнего - или нас, или их, они никогда не отходили назад. Группа, которая на нас вышла, ДРГ, нас было шесть человек, их вышло десять, один убежал, девять мы положили, было очень сложно", - поделился военнослужащий.

Он добавил, что в ВСУ тоже есть соответствующие подразделения, в рядах которых профессиональные бойцы. Среди них - "Азов", "Правый сектор", подразделения Главного управления разведки Украины и тому подобное.

"Первый - это "азовцы", бойцы очень умелые... "Правый сектор", "Моджахеда" группа "Вендета", тоже довольно-таки умные ребята, мы с ними работали под Новоселовкой, это перед Лиманом, "Омега", есть несколько подразделений, так же ГУР. Это те люди, именно подразделения, которые пришли добровольцами, много бригад, в которых есть добровольческие выходцы из Национальной гвардии, из Вооруженных сил Украины, из разных бригад, но они пришли добровольно и работают до конца", - подчеркнул Курилович.

"ЧВК Вагнер": последние новости

Напомним, в России "новый" главарь ЧВК "Вагнер" с позывным "Лотос" (Антон Елизаров) попытался сформировать новый отряд в составе добровольческого корпуса Росгвардии в казачьих лагерях под Ростовом, но в итоге еле набрал пару сотен наемников, которые стали раздражать всех.

Наемники не проходили подготовку - в лагере они парились в бане и ждали пополнения. Со временем простой стал раздражать всех. Пока "вагнеровцы" отмокали по баням, "Лотоса" было почти не видно: он не выходил из палатки, позже на некоторое время исчез из социальных сетей. Недавно "Лотос" анонсировал планы собрать 45-тысячную группировку наемников под тем же Ростовом.

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" была специально создана для решения задач по оккупации востока Украины, а ее единственным настоящим владельцем был президент РФ Владимир Путин. По словам бывшего участника "Вагнера" Марата Габидуллина, цель создания частной кампании - поддержание жизнеспособности проекта "Новороссия". Он утверждает, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" были слишком слабыми и без помощи российских наемников не смогли бы противостоять ВСУ.

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