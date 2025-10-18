Актриса предпочитает карьеру и дружеские отношения.

62-летняя Деми Мур, которая остается одной из самых известных холостячек Голливуда и как раз переживает профессиональное возрождение, отказывается от свиданий.

Инсайдер рассказал Radar Online, что актриса осторожно относится к новым романтическим отношениям еще после развода с третьим мужем Эштоном Катчером в 2011 году:

"Деми имеет плохую привычку откладывать всю свою жизнь и идентичность, когда заводит новые отношения. Ее роман с Эштоном поглотил карьеру, и она начала возвращаться к профессиональной жизни только в течение последнего года".

В 2013 году звезду связывали с ресторатором Гарри Мортоном и барабанщиком музыкального коллектива "Dead Sara" Шоном Фрайдеем. Лишь почти через десять лет она сошлась с шеф-поваром Даниэлем Хаммом, но уже через год они разошлись.

Еще одной причиной отказов от романтических отношений является то, что Мур активно поддерживает своего второго мужа, отца трех дочерей Брюса Уиллиса, который борется с фронтотемпоральной деменцией.

"Деми отказывается от мужчин, которые интересуются ею. Предложения сниматься в фильмах сейчас для нее гораздо интереснее, чем романтические ужины или поездки", - добавил собеседник.

Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса столкнулась с хейтом из-за признания о том, что больной актер живет отдельно от них.

